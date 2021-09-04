النائب عسيران: الشيخ قبلان كان منفتحا على كل الطوائف

نعى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الامام الشيخ عبد الأمير قبلان “الذي برحيله ترك خسر لبنان داعية حوار بين الأديان والمذاهب الإسلامية، رافق الامام السيد موسى الصدر في مسيرة المقاومة، وكان قريبا من الناس ومن الرئيس عادل عسيران، كان رجلا منفتحا على كل الطوائف المسيحية والإسلامية، كان في الخنادق الأولى مع المقاومين ولقب بمفتي المقاومة وتشهد له ارنون يوم أم الصلاة على ارضها في شباط 1999، وبفقده خسرت الحوزات العلمية عالما جليلا، كل التعازي لنجله الشيخ المفتي احمد قبلان ولعائلته ولدولة الرئيس بري وللمجلس الشيعي ولال قبلان وميس الجبل والجنوب وكل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام