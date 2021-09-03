رئيسة وزراء نيوزيلندا تصف الهجوم على أحد أسواق أوكلاند بـ “الإرهابي”

وصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الجمعة، الهجوم على زوار أحد الأسواق في مدينة أوكلاند والذي خلف ست إصابات من بينهم ثلاث مصابين في حالة حرجة، بأنه “هجوم إرهابي”. وقالت أرديرن، في بث مباشر نقلته قناة نيوزيلندا هيرالد على موقع يوتيوب، “قام متطرف بهجوم إرهابي في أوكلاند اليوم بعد الظهر”، مضيفة أنه “تم الهجوم على ستة من الابرياء، ثلاثة منهم إصاباتهم خطيرة”.

وأشارت إلى أن المهاجم كان معروفا للسلطات ويخضع لإشراف ضباط إنفاذ القانون، وتم القضاء عليه. وتابعت “من الواضح أنه (منفذ الهجوم) يدعم أيديولوجية تنظيم “داعش” الإرهابي”. كما أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن المهاجم كان مواطنا سريلانكيا وصل إلى البلاد عام 2011 وخضع لمراقبة السلطات عام 2016. هذا وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، في وقت سابق من اليوم تحييد رجل طعن وأصاب خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

المصدر: سبوتنيك