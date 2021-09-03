رويترز عن مصادر بطالبان: رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الأفغانية المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2021 - 10:10

رويترز عن مصادر بطالبان: رئيس المكتب السياسي للحركة عبد الغني برادر سيترأس الحكومة الأفغانية المقبلة

منذ 31 mins 3 September، 2021
أخبار موقع المنار

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