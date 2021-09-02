الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاض بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بداية انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها على الساحل ورياح ناشطة احيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال بعض الامطار الخفيفة شمال البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وانخفاض بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها على الساحل وضباب محلي على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 الى 25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و65%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام