روسيا: خطر الوفاة لمن أصيبوا بفيروس كورونا يبقى قائما لمدة 6 أشهر بعد تعافيهم

تحدث وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن ارتفاع خطر الوفاة بعد الإصابة بـ COVID-19.

وقال في حديث أدلى به لقناة روسيا 24 التلفزيونية:” لديهم أيضا مضاعفات مرتبطة بتكوين جلطات الدم، وتلف الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية”.

وأضاف أن الذين تعافوا من الفيروس التاجي يبقون معرضين لخطر الموت لمدة 6 أشهر أخرى.

وأوضح قائلا:” على سبيل المثال، فإن شخصا من كبار السن لا يزال يعاني من مرض “كوفيد -19 على مدى 6 أشهر بعد الإصابة بالفيروس، إذ أنه يزداد في هذه الحال بشكل حاد خطر وفاته نتيجة ظهور مضاعفات مختلفة”.

المصدر: روسيا اليوم