الكاظمي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات المبكرة

حث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مواطنيه على التصويت في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال في بيان صحفي: “لم يتبق على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة”.

وأضاف: “أحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة”.

وأشار الكاظمي إلى أن “عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة أضافت زخما للانتخابات وأدعو كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة في الانتخابات”.

المصدر: وكالات