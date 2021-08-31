الصحة اللبنانية : 1040 إصابة كورونا جديدة و5 وفيات خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 19:16

الصحة اللبنانية : 1040 إصابة كورونا جديدة و5 وفيات خلال 24 ساعة

منذ 23 mins 31 August، 2021
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