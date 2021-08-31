الرئيس بري: أمل كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها ولانجد حرجا بأي مساعدة تقدم للشعب وخاصة من إيران أو سوريا أو مصر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 19:16
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الرئيس ميشال عون في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: نفتقد في هذه الايام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية
الرئيس عون: لتكن هذه الذكرى مصدر إلهام لنا جميعاً لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه
الرئيس عون طالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعاطي بشفافية مع المواطنين وإعلامهم بمصير المواد المصادرة والمحتكرين
الرئيس عون: لن أتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام كي لا يقع أسير الشائعات
وزير الصحة حمد حسن: دهمنا اليوم سبع شركات أدوية كبرى وبعض الصيدليات
تجمع المطاحن في لبنان يناشد المسؤولين تأمين مادة المازوت محذراً من التوقف القسري عن الانتاج
الولايات المتحدة الاميركية تعلن سحب آخر جنودها من مطار كابول بعد 20 عاماً على احتلالها افغانستان
الجيش الأميركي يعلن تدمير وإعطاب طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية بمطار كابول قبيل انسحابه
الناطق باسم حركة طالبان: الحركة تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطار كابول
وزير الخارجية التركي: علينا التركيز في الوقت الراهن على إحلال السلام والهدوء والاستقرار في أفغانستان
سانا: ارتقاء شهيدين إثر انفجار عبوة ناسفة في محيط قرية جباثا الخشب بريف القنيطرة
الإخبارية السورية: الجيش السوري يرد على مصادر إطلاق القذائف من درعا البلد بعد دخول إرهابيين إليها عمدوا لبناء تحصينات
مصادر عراقية: استهداف قافلة دعم لوجستي للاحتلال الاميركي بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوب بغداد
مصادر يمنية: استشهاد مواطن يمني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة
هيئة الأسرى: تعيين جلسة محكمة في معسكر عوفر غداً للنظر في الطلب المقدم لإخلاء سبيل الأسيرة "أنهار الديك" بكفالة مالية
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعلن حالة الطوارئ اعتباراً من اليوم لمدة 30 يوماً لمواجهة فيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يعلن تحقيق هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد فيروس كورونا
وزير الخارجية الروسي: قد تتوصل روسيا والولايات المتحدة في المستقبل الى عدة اتفاقيات في مجال الاستقرار الاستراتيجي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعلن حالة الطوارئ اعتباراً من اليوم لمدة 30 يوماً لمواجهة فيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يعلن تحقيق هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية واليونيسيف: ضمان بقاء المدارس مفتوحة خلال الوباء يتطلب منح الأساتذة والموظفين أولوية في التطعيم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس بري: أمل كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها ولانجد حرجا بأي مساعدة تقدم للشعب وخاصة من إيران أو سوريا أو مصر
منذ 27 mins
31 August، 2021
الرئيس بري
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