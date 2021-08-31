اعلام العدو :مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينيت) ينعقد في هذه الأثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 17:38
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الرئيس نبيه بري يتحدث اليوم عند السادسة مساء في الذكرى الثالثة والاربعين لاختطاف السيد موسى الصدر ورفيقيه
الرئيس ميشال عون في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر: نفتقد في هذه الايام العصيبة غياب رجل الحوار والانفتاح والوطنية
الرئيس عون: لتكن هذه الذكرى مصدر إلهام لنا جميعاً لنعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه
الرئيس عون طالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالتعاطي بشفافية مع المواطنين وإعلامهم بمصير المواد المصادرة والمحتكرين
الرئيس عون: لن أتردد في وضع كل الحقائق أمام الرأي العام كي لا يقع أسير الشائعات
وزير الداخلية محمد فهمي: الحصار المفروض من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي
فهمي: المحتكرون قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل
تجمع المطاحن في لبنان يناشد المسؤولين تأمين مادة المازوت محذراً من التوقف القسري عن الانتاج
مراسل المنار: صوت الانفجار الذي سمع في البقاع ناجم عن تفجير الجيش كميات كبيرة من الذخائر القديمة في عيون السيمان
وزارة الصحة العامة: تسجيل 775 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان عن نهار الأحد
الولايات المتحدة الاميركية تعلن سحب آخر جنودها من مطار كابول بعد 20 عاماً على احتلالها افغانستان
الجيش الأميركي يعلن تدمير وإعطاب طائرات وآليات مدرعة ومنظومة دفاعية بمطار كابول قبيل انسحابه
رئيسة الحزب الجمهوري رونا ماكدانيل: بايدن خلق كارثة وخذل الأميركيين ومصالح واشنطن
الناطق باسم حركة طالبان: الحركة تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن تشغيل مطار كابول
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: إيران تدعم افغانستان ليتمكن شعبها فيها من تقرير مصير بلاده بنفسه
عبداللهيان: جميع مشاكل افغانستان تعود جذورها إلى اجراءات الأميركيين الذين لم يرحموا حتى المواطنين الأفغان في مطار كابول
وزير الخارجية التركي: علينا التركيز في الوقت الراهن على احلال السلام والهدوء والاستقرار في أفغانستان
مصادر عراقية: استهداف قافلة دعم لوجستي للاحتلال الاميركي بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوب بغداد
هيئة الأسرى: تعيين جلسة محكمة في معسكر عوفر غداً للنظر في الطلب المقدم لإخلاء سبيل الأسيرة "أنهار الديك" بكفالة مالية
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعلن حالة الطوارئ اعتباراً من اليوم لمدة 30 يوماً لمواجهة فيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يعلن تحقيق هدفه بتلقيح 70% من البالغين بشكل كامل ضد فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
منظمة الصحة العالمية واليونيسيف: ضمان بقاء المدارس مفتوحة خلال الوباء يتطلب منح الأساتذة والموظفين أولوية في التطعيم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
اعلام العدو :مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينيت) ينعقد في هذه الأثناء
منذ 51 mins
31 August، 2021
الكابينيت
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