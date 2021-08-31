اعلام العدو :مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينيت) ينعقد في هذه الأثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 17:38

اعلام العدو :مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينيت) ينعقد في هذه الأثناء

منذ 51 mins 31 August، 2021
أخبار موقع المنار

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