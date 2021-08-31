الجيش اللبناني واصل تسيير دورياته بين مغدوشة وعنقون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 14:04

الجيش اللبناني واصل تسيير دورياته بين مغدوشة وعنقون

منذ 23 mins 31 August، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

واصل تسيير دورياته بين مغدوشة وعنقون وموسى وضع العبسي هاتفيا في أجواء اتصالاته لتطويق ذيول الاشكالات،فيما واصل الجيش اليوم تسيير دوريات بين بلدتي مغدوشة وعنقون، في أعقاب الاشكالات الاخيرة لترسيخ الهدوء، تلقى النائب الدكتور ميشال موسى اتصالا من بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، اطلعه فيه على التطورات الأخيرة في بلدة مغدوشة والجوار، والاتصالات التي أجراها مع القيادات السياسية والامنية والمرجعيات الدينية، من أجل تطويق الذيول والمحافظة على حسن الجوار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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