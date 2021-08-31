متعاقدو الأساسي أعلنوا مقاطعة امتحانات الدخول والتصحيح ولوحوا بالإضراب المفتوح

أعلن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي عن “مقاطعة امتحانات الدخول والإكمال والمراقبة والتصحيح للعام الدراسي 2021/2022، التي ستجرى خلال الفترة من 20/9/2021 لغاية 25/9/2021، نتيجة عدم قبض مستحقات الفصل الثالث عن العام الفائت 2020/2021، وعدم وجود القدرة المادية للمتعاقدين للتنقل والانتقال إلى مدارسهم، ولعدم احتساب أجر هذه الساعات في حال تنفيذها”.

وقالت في بيان اليوم “نتيجة لذلك سنقاطع تسليم المسابقات، وأعمال المراقبة، وتصحيح مسابقات امتحان الدخول والإكمال.

كما ونحذر المعنيين في حال لم يتم تصحيح أجر ساعة المتعاقدين وفقا للتضخم الحاصل، والمماطلة في إعطائنا بدل النقل اليومي، والضمان الصحي والطبابة، سوف نضطر إلى إعلان الإضراب المفتوح مع انطلاقة العام الدراسي في 27 أيلول 2021”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام