أنواع شائعة من الصداع يمكن علاجها بدون أدوية

يعد الصداع من الأعراض الصحية الشائعة، التي يمكن أن يتعرض لها كل إنسان خلال الأنشطة الحياتية على مدار اليوم، وقد يتفاوت تأثيره من شخص إلى آخر.

ولكي يمكن علاج الصداع، يجب التعرف على أنواعه ومسببات كل نوع، وفقا لتقرير نشرته وكالة “الأناضول” التركية عن أنواع الصداع وطرق علاج كل منها طبيعيا.

ولفتت الوكالة إلى قول طبيب تركي، يدعى مختار فاتح، إن هناك عشرات الأنواع من الصداع، لكن أشهرها 6 أنواع هي الأكثر شيوعا، مشيرا إلى أن الصداع بصورة عامة يعد مؤشرا إلى أن جسم الإنسان يفتقد عنصرا ما ويحتاج إلى الحصول عليه لإنهاء هذه المشكلة الصحية الوقتية.

ولفت التقرير إلى أن هناك الكثير من الأسباب للصداع أبرزها حدوث خلل في النظام الغذائي اليومي أو وجود مشاكل في النوم أو العمل في ظروف غير طبيعية.

ما هي أنواع الصداع؟

-صداع نصفي يستمر لوقت يتراوح بين ساعات وأيام، ويمكن أن يحدث مرتين خلال الشهر، وهو عبارة عن ألم في أحد جانبي الراس، لكنه يزيد مع الحركة ويمكن أن يؤدي إلى الشعور بالدوار وتشوش الرؤية.

-صداع عنقودي يرتبط باحمرار في العينين واحتقان الأنف ويمكن أن يحدث عدة مرات على مدار اليوم.

-صداع ارتدادي يحدث على مدار اليوم وتتسبب فيه بعض الأدوية عند الإفراط في تناولها.

-صداع الإجهاد الناتج عن إرهاق العينين نتيجة مشاهدة الأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.

-صداع نفسي يحدث نتيجة وجود حالة نفسية سيئة ويؤدي إلى الشعور بوجود ضغط حول الرأس مع آلاف يلازم ذلك.

-الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، ويكون على هيئة آلاف تطوق الرأس خاصة في الصباح، ويمكن علاجها عن طريق علاج ارتفاع ضغط الدم.

ما هي الطرق الطبيعية لعلاج الصداع؟

-اتباع نظام غذائي خالي من المواد المسببة للصداع مثل الغلوتين.

-تناول الفواكه التي تحتوي على نسب عالية من الماء، كما يعد الموز من أكثر الفواكه المقاومة للصداع.

-تناول الحبوب والخبز المحمص لضبط مستويات السكر في الدم لأن أي خلل بها قد يؤدي إلى حدوث صداع.

-تناول السمك الدهني واللحوم يساهم في الحماية من الصداع النصفي بفضل أحماض “أوميغا 3”.

-تناول الخضروات الورقية.

-تناول البطاطا المخبوزة لغناها بالبوتاسيوم الذي يساهم في تخفيف الصداع.

-تعد الأعشاب مثل الزنجبيل، من الأشياء المخففة للتوتر، وكذلك النعناع المجفف مع الماء المغلي والعسل.

-الخضروات الطازجة والمكسرات.

-تناول البروكلي لأنه غني بالمغنيسيوم.

-بذور الكتان تعد علاجا للصداع لأنها غنية بأحماض “أوميغا 3”.

-كما يمكن تناول الحليب قليل الدسم والقهوة وعصير العنب.

-الثوم والبصل كذلك من أهم وسائل القضاء على الصداع النصفي لأنهما يساهمان في مقاومة تخثر الدم الذي ينتج عنه الصداع.

-تناول المياه بصورة دائمة وتجنب الإكثار من المواد المسببة للجفاف مثل المشروبات السكرية.

المصدر: سبوتنيك