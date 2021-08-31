عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 31 آب 2021

العناوين

الأخبار:

– الادعاء على سلامة وصحناوي ومكتّف بتهمة «هدم الاقتصاد الوطني».

– القوى الأمنيّة: «جوعانين يا بلدنا»

– أميركا خارج أفغانستان: الكابوس باقٍ.

البناء:

– الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى!

– هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟

– بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم

الديار:

– البلد على كفّ عفريت… والمعنيون يعيشون على كوكبٍ آخر

– كارثة الطاقة ستُسقط البلد.. العام الدراسي في خطر

– هل يتم تعديل الدولار المصرفي؟ الجواب نهار الأربعاء

اللواء:

– العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع».

– كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب

– الاميركيون يغادرون تحت جنح الظلام بعد احتلال دام ٢٠ عاماً لافغانستان

– بينت لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين ولن تحصل

الجمهورية:

– ارادة التعطيل تعدم فرص التشكيل

– التجديد لليونيفل ودعم القوات المسلحة.

– للقاضي بيطار الى الرئاسة الأولى در

الى الادارة الذاتية در!

النهار:

– التأليف معطوب وتفويض اليونيفيل ودعم الجيش.

– بيروت الحزينة.

– البنتاغون يحدد بالدقيقة إنهاء الانسحاب من أفغانستان.

– محادثات اولى بين عباس وغانتس من دون مؤشر على معاودة المفاوضات

الاسرار



البناء

– أكدت مصادر إعلامية أميركية أنّ الرئيس جو بايدن يُصاب بعارض الكبوة المفاجئة، أو ما ‏يُعرف بمرض النوم اللاإرادي، وقالت إنّ ما نقل عن لقائه برئيس حكومة الاحتلال حمل واحدة ‏من هذه الحالات التي باتت تتكرّر معه بوتيرة أعلى من فترة حملاته الانتخابية‎!‎

– استبعدت مصادر سياسية ان يكون اللواء عباس ابراهيم قد قبل مهمة الوساطة في ملف ‏تأليف الحكومة دون الحصول على ضمانات خارجية وداخلية تؤكد جدية السعي لتأليف ‏حكومة، خصوصاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتضمن عدم وجود نوايا مبيّتة ‏لطلبات تجعل التأليف مستحيلاً‎…‎

الأنباء

– ‎دخول مرجعية غير مدنية على خط الوساطة في استحقاق سياسي جاء ليؤكد وجود خلافات على عكس ما كان يشاع‎. ‎

– غياب لبنان عن حدث اقليمي حمل الكثير من علامات الاستفهام حول النظرة الحالية لموقعه ودوره‎.‎

الجمهورية‎

ـ عمّم مسؤول كبير على كوادر حزبه عدم تمرير أي إفتراء من قبل رئيس تيار سياسي والرد عليه بقسوة على قاعدة ‏‏”الرطل بدو رطل ووقية‎”.

ـ تعتبر أوساط قريبة من مرجع حكومي أن هناك أكثر من “ماكينة” ضخ إعلامية، مهمتها زيادة العراقيل لمنع تشكيل ‏الحكومة لإفشال الرئيس المكلف‎.

ـ إعتبر مسؤول رسمي أن بعض أصحاب المراكز في الدولة يبدو وكأنه ليس لديه “ركاب” قويّة في مواجهة المافيات‎.‎

اللواء‎

ـ تبلغت جهة حزبية من جهة حليفة أن لا اعتراض من دولة كبرى على باخرة النفط إلى لبنان‎!

ـ تكاد الاتصالات مقطوعة بين مرجع مكلف ورئيس كتلة موالية، في ضوء ما يتناهى عن عرقلة مقصودة للمهمة‎.

ـ قيل أن وسيطاً على خط التأليف، مرشّح لمنصب مالي بارز، إذا صارت مراسيم الحكومة‎!‎

النهار‎

ـ يكثر الحديث عن زيارة تعدها دوائر القصر الجمهوري للرئيس ميشال عون الى دمشق استباقاً لاتفاقات متوقعة ما ‏بين واشنطن وطهران وبين سوريا ودول عربية عدة‎.

ـ ظهرت مرونة مفاجئة لدى شركات استيراد الادوية وتوزيعها بعد حملات الدهم التي نفذها وزير الصحة‎.

ـ بدأ عدد من الأحزاب والقوى السياسية تنظيم حملات لشراء القرطاسية والكتب المستعملة ربطاً بما تقوم به تلك ‏القوى على صعيد المحروقات والسلع الغذائية‎.‎

– يبدي مرجع سياسي تخوفه من الاعتداءات التي تحصل في بعض البلدات المسالمة والتي تذكر بما جرى في السبعينات وأدى الى الحرب والتهجير .

نداء الوطن‎

ـ اعتبرت اوساط نقابية ان الاتحاد العمالي العام منفصل كلياً عن الواقع العمالي حيث غادر وفد منه في رحلة ‏سياحة عمالية الى الخارج، في حين يعاني العمال للحصول على لقمة عيشهم‎.

ـ تحدثت معلومات عن اجتماعات عُقدت في احد فنادق بيروت بين فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه ‏وممثلين عن الشركة التي فازت بمناقصة استبدال النفط العراقي قبل ايام من فض العروض وفوز الشركة ‏بالمناقصة‎.

ـ تبين ان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال قد تقدم بطلبات للعمل في احدى الدول العربية في اطار ‏التحضير لمغادرته الوزارة والاستقالة من وظيفته القضائية

المصدر: صحف