عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 31 آب 2021

العناوين
الأخبار:
– الادعاء على سلامة وصحناوي ومكتّف بتهمة «هدم الاقتصاد الوطني».
– القوى الأمنيّة: «جوعانين يا بلدنا»
– أميركا خارج أفغانستان: الكابوس باقٍ.
البناء:
– الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى!
– هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟
– بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم
الديار:
– البلد على كفّ عفريت… والمعنيون يعيشون على كوكبٍ آخر
– كارثة الطاقة ستُسقط البلد.. العام الدراسي في خطر
– هل يتم تعديل الدولار المصرفي؟ الجواب نهار الأربعاء
اللواء:
– العقد تتفاقم وفريق العهد لم يشبع من «الوقت الضائع».
– كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب
– الاميركيون يغادرون تحت جنح الظلام بعد احتلال دام ٢٠ عاماً لافغانستان
– بينت لا عملية سلام جارية مع الفلسطينيين ولن تحصل
الجمهورية:
– ارادة التعطيل تعدم فرص التشكيل
– التجديد لليونيفل ودعم القوات المسلحة.
– للقاضي بيطار الى الرئاسة الأولى در
الى الادارة الذاتية در!
النهار:
– التأليف معطوب وتفويض اليونيفيل ودعم الجيش.
– بيروت الحزينة.
– البنتاغون يحدد بالدقيقة إنهاء الانسحاب من أفغانستان.
– محادثات اولى بين عباس وغانتس من دون مؤشر على معاودة المفاوضات
الاسرار
البناء
– أكدت مصادر إعلامية أميركية أنّ الرئيس جو بايدن يُصاب بعارض الكبوة المفاجئة، أو ما يُعرف بمرض النوم اللاإرادي، وقالت إنّ ما نقل عن لقائه برئيس حكومة الاحتلال حمل واحدة من هذه الحالات التي باتت تتكرّر معه بوتيرة أعلى من فترة حملاته الانتخابية!
– استبعدت مصادر سياسية ان يكون اللواء عباس ابراهيم قد قبل مهمة الوساطة في ملف تأليف الحكومة دون الحصول على ضمانات خارجية وداخلية تؤكد جدية السعي لتأليف حكومة، خصوصاً من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتضمن عدم وجود نوايا مبيّتة لطلبات تجعل التأليف مستحيلاً…
الأنباء
– دخول مرجعية غير مدنية على خط الوساطة في استحقاق سياسي جاء ليؤكد وجود خلافات على عكس ما كان يشاع.
– غياب لبنان عن حدث اقليمي حمل الكثير من علامات الاستفهام حول النظرة الحالية لموقعه ودوره.
الجمهورية
ـ عمّم مسؤول كبير على كوادر حزبه عدم تمرير أي إفتراء من قبل رئيس تيار سياسي والرد عليه بقسوة على قاعدة ”الرطل بدو رطل ووقية”.
ـ تعتبر أوساط قريبة من مرجع حكومي أن هناك أكثر من “ماكينة” ضخ إعلامية، مهمتها زيادة العراقيل لمنع تشكيل الحكومة لإفشال الرئيس المكلف.
ـ إعتبر مسؤول رسمي أن بعض أصحاب المراكز في الدولة يبدو وكأنه ليس لديه “ركاب” قويّة في مواجهة المافيات.
اللواء
ـ تبلغت جهة حزبية من جهة حليفة أن لا اعتراض من دولة كبرى على باخرة النفط إلى لبنان!
ـ تكاد الاتصالات مقطوعة بين مرجع مكلف ورئيس كتلة موالية، في ضوء ما يتناهى عن عرقلة مقصودة للمهمة.
ـ قيل أن وسيطاً على خط التأليف، مرشّح لمنصب مالي بارز، إذا صارت مراسيم الحكومة!
النهار
ـ يكثر الحديث عن زيارة تعدها دوائر القصر الجمهوري للرئيس ميشال عون الى دمشق استباقاً لاتفاقات متوقعة ما بين واشنطن وطهران وبين سوريا ودول عربية عدة.
ـ ظهرت مرونة مفاجئة لدى شركات استيراد الادوية وتوزيعها بعد حملات الدهم التي نفذها وزير الصحة.
ـ بدأ عدد من الأحزاب والقوى السياسية تنظيم حملات لشراء القرطاسية والكتب المستعملة ربطاً بما تقوم به تلك القوى على صعيد المحروقات والسلع الغذائية.
– يبدي مرجع سياسي تخوفه من الاعتداءات التي تحصل في بعض البلدات المسالمة والتي تذكر بما جرى في السبعينات وأدى الى الحرب والتهجير .
نداء الوطن
ـ اعتبرت اوساط نقابية ان الاتحاد العمالي العام منفصل كلياً عن الواقع العمالي حيث غادر وفد منه في رحلة سياحة عمالية الى الخارج، في حين يعاني العمال للحصول على لقمة عيشهم.
ـ تحدثت معلومات عن اجتماعات عُقدت في احد فنادق بيروت بين فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه وممثلين عن الشركة التي فازت بمناقصة استبدال النفط العراقي قبل ايام من فض العروض وفوز الشركة بالمناقصة.
ـ تبين ان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال قد تقدم بطلبات للعمل في احدى الدول العربية في اطار التحضير لمغادرته الوزارة والاستقالة من وظيفته القضائية
المصدر: صحف