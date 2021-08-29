وزارة الخارجية: لبنان يأسف لما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب ويدعو للتضامن والتكافل بين الدول العربية

لفتت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، إلى أنّ “​لبنان​ يأسف لما آلت إليه العلاقات بين ​الجزائر​ و​المغرب​، ويؤكّد حرصه وهو العضو المؤسّس في جامعة ​الدول العربية​، والملتزم مواثيقها، على تعزيز الأخوّة والتعاون بين الدّول الأعضاء. كما يكرّر موقفه الثابت والتاريخي بالدعوة إلى التضامن والتكافل بين الدول العربية كافّة، لما لها من مصالح مشتركة للتصّدّي للتحدّيات الّتي تواجه الأمّة جمعاء”.

وأشارت في بيان، إلى أنّ “لبنان الّذي يرتبط بعلاقات أخويّة متينة مع الجزائر والمغرب، يتمنّى الخير للبلدين، ويأمل أن يتمكّنا من معالجة أسباب الخلاف بينهما بالوسائل الأخويّة والدبلوماسيّة، وعلى قاعدة الإحترام المتبادل لسيادة كلّ منهما وحفظ مصالح البلدين، بما يؤمّن عودة العلاقة بينهما إلى مجراها الطبيعي”.

المصدر: مواقع اخبارية