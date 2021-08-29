الصين تشن حملة تنظيف ضد المحتوى الإلكتروني المضر لاقتصادها

أطلقت الصين حملة صارمة لمدة شهرين ضد المنصات التجارية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات متعلقة بالمالية وتعتبر مضرة لاقتصادها.

ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن إدارة الفضاء السيبراني الصينية في بيان ، فإن المبادرة سوف تركز على تصحيح الانتهاكات بما في ذلك تلك التي تنتقد “على نحو سيء” الأسواق المالية الصينية وتفسر بشكل خاطئ السياسات المحلية والبيانات الاقتصادية.

وأفاد البيان بأن هؤلاء الذين يعيدون نشر تقارير وسائل الإعلام الأجنبية أو التعليقات التي تفسر على نحو خاطئ المواضيع المالية المحلية “بدون اتخاذ موقف أو تقديم تبرير” سوف يتم استهدافهم أيضا.

وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توفير بيئة إلكترونية “حميدة” للرأي العام الذي يمكن أن يسهل “تطوير مستدام وصحي” لاقتصاد الصين ومجتمعه.

وجاءت الخطوة بعد مسودة مقترح أصدرتها الإدارة في وقت مبكر من الجمعة لتنظيم اللوغاريتمات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا للتوصية بالفيديوهات وغيرها من المحتويات.

وسوف يصدر أمر للمواقع الإلكترونية التجارية والمنصات بتنقية المنشورات الخاصة بالمعلومات المالية وغلق الحسابات المخالفة والخاضعة لإشراف السلطات التي من بينها إدارة الفضاء السيبراني ووزارة المالية والبنك المركزي وكذلك جهات تنظيم الأوراق المالية والمصارف وشركات التأمين.

المصدر: dpa