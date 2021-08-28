انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطيةقسد على الطريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 18:58

انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطيةقسد على الطريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي (وكالة يونيوز)

منذ 38 mins 28 August، 2021
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