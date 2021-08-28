انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطيةقسد على الطريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 18:58
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الإمام الخامنئي يستقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وأعضاء حكومته
الإمام الخامنئي لأعضاء الحكومة الجديدة: ركزوا الجهود على إعادة إعمار ثورية وعقلانية ومدروسة في جميع المجالات الإدارية
الإمام الخامنئي: زيارة الرئيس رئيسي إلى خوزستان خطوة جديرة بالثناء وهي واحدة من مظاهر الحكومة الشعبية
الإمام الخامنئي: الأمريكيون تجاوزا بوقاحتهم كل الحدود إنسحبوا من الاتفاق النووي ويحاولون الإيحاء أن إيران هي التي انسحبت
الإمام الخامنئي: لا تختلف الحكومة الأمريكية الحالية عن السابقة أبدا مطالب هؤلاء هي مطالب ترامب نفسها
الإمام الخامنئي: في كواليس السياسة الخارجية الأمريكية ذئب مفترس يتحول أحيانا إلى ثعلب مخادع والوضع في أفغانستان مثال
انعقاد مؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة العراقية بغداد بحضور ممثلين عن إيران والدول الخليجية ودول أخرى
الكاظمي خلال افتتاح قمة بغداد: دور العراق التاريخي يكمن في أن يكون أحد ركائز الاستقرار في المنطقة
وزير الخارجية الايراني في قمة بغداد: العراق تضرر كثيراً بفعل الإرهاب وكنا أول من مد يد العون له في مكافحته
وزير الخارجية السعودي في قمة بغداد: ما تشهده المنطقة يستدعي رفع مستوى التنسيق
ماكرون خلال مؤتمر بغداد: هذا المؤتمر بمثابة جسر لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار وتحقيق الأمن الاقتصادي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي في بغداد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش مؤتمر التعاون والشراكة
جمعية الوفاق البحرينية: قمة بغداد خطوة متقدمة ونأمل البناء عليها في سحب فتيل التوترات واحتواء أزمات المنطقة
تكتل بعلبك الهرمل النيابي: قيادة حزب الله ترسم معادلات جديدة لمقاومة الإهمال والتخفيف عن أوجاع اللبنانيين
التيار الوطني الحر: نأمل أن يتجاوز عون وميقاتي المحاولات الفتنوية القائمة لبث الخلاف بينهما
التيار الوطني الحر: التخزين الإحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافاً للقانون وللأخلاق يشكل جريمة منظّمة
قوى الأمن الداخلي: إغلاق النفق الممتد من الكوكودي باتجاه خلدة بشكل جزئي من 09:00 لـ 11:00 صباح الأحد بسبب أعمال صيانة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1320 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
البراكس: سنلاحظ انفراجات تدريجية وانخفاضاً بكثافة الطوابير مع فتح أبواب مزيد من المحطات بعد إعادة تموينها
بحرية الجيش اللبناني توقف مركبًا في المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنه سوريون يحاولون الهرب الى قبرص بطريقة غير شرعية
الصحة في غزة: استشهاد فتى متأثراً بجراح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة "كسر الحصار" السبت الماضي
فاعليات الإرباك الليلي في غزة: التصعيد التدريجي سيبدأ من مساء اليوم شرق غزة ومنذ الغد ستعود البالونات الحارقة والمتفجرة
فاعليات الإرباك الليلي في غزة: نحذر العدو من استهداف شبابنا الثائر لأن ذلك سيكلفه ثمناً لم يكن يوماً في حساباته
مصادر يمنية: استشهاد مواطن نتيجة قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحذّر بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي من أي إجراء ضد إيران
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: من حق إيران اختيار الرد المناسب على التهديدات الأميركية والإسرائيلية
CNN: أمريكا تتخوف من هجمات انتقامية على أراضيها وتشدد إجراءاتها الأمنية تجاه اللاجئين الأفغان
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة دمرت بتفجير متحكم آخر قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في أفغانستان
"وول ستريت جورنال": واشنطن تناقش مع "طالبان" الحفاظ على تواجد أميركي في أفغانستان
الخارجية الصينية طالبت الولايات المتحدة بالتوقف عن التلاعب السياسي في قضية تتبع أصول فيروس كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطيةقسد على الطريق الخرافي بريف الحسكة الجنوبي (وكالة يونيوز)
منذ 38 mins
28 August، 2021
انفجار عبوة
سوريا
قوات سوريا الديمقراطية
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