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August 27 2021 - 01:56

طالبان: انفجار كابل الأخير ناجم عن تدمير الجيش الأمريكي لذخائره

منذ 19 mins 27 August، 2021
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أخبار دولية - افغانستان

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن صوت الانفجار الذي سمع في كابل هذه الليلة، نجم عن تفجير الجيش الأمريكي لذخائره.

وذكر شاهدان في وقت سابق أن دوي انفجار ضخم سمع في منطقة تبعد ثلاثة أو أربعة كيلومترات عن مطار كابل بعد ساعات من تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل العشرات ممن يحاولون اللحاق برحلات الإجلاء الجوي.

وشهد محيط مطار كابل تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغان وتبنى تنظيم “داعش” الهجوم.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن حصيلة ضحايا الهجوم بينما تحدثت مصادر صحية وإعلامية مختلفة عن مقتل حوالي 60 شخصا وإصابة نحو 150.

كما أعلن البنتاغون أن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مطار العاصمة الأفغانية كابل أسفرا عن مقتل 12 عسكريا أمريكيا، مؤكدا مع ذلك أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر.

المصدر: وكالات

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