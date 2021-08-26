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August 26 2021 - 17:28

باسيل: الى السجون در

منذ 36 mins 26 August، 2021
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
لبنان

قال رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل عبر حسابه على “تويتر”: “صار واضح انو يلي عاشوا آخر سنينهم على اتهامنا زورا بـ”المازوت الأحمر” والنفط، هم حماة “الفيول المغشوش” وأرباب تخزين ملايين الليترات ولو على حساب سلامة الناس. الاحتكار والتشبيح وحرمان الناس من حقوقهم وحاجاتهم الأساسية هو تاريخهم وحاضرهم”.
وألحقها بتغريدة ثانية: “تفضلوا سلموا المحتكرين الهاربين الى القضاء ووقفوا كذب ومحاضرات عن الفساد، يا أفسد الفاسدين. على كل حال التكتل رح يقدم بكرا اقتراح قانون لمكافحة المضاربات والاحتكار ولتشديد العقوبات…الى السجون در”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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