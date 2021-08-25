الجامعة العربية المفتوحة AOU تبقي أقساطها على السعر الرسمي للدولار

نظرا للازمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها اللبنانيون و تدهور سعر صرف العملة لأكثر من ٪٩٠، اتخذت إدارة الجامعة العربية المفتوحة في لبنان القرار بإبقاء اقساطها على سعر الصرف الرسمي للدولار الاميريكي المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، اي ١،٥١٦ ليرة. جاء هذا القرار ليتناسب مع رسالة الجامعة من ناحية بناء مجتمع العلم والمعرفة ودعمًا للشباب اللبناني الذي يعاني من تبعات هذه الأزمة.

وفي المقابل، وبالنظر للنفقات التي يأتي معظمها بالدولار الاميركي من ناحية البنية التحتية الرقمية، الاشتراك بالمكتبات العالمية والتوأمة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، وحرصًا على استمرارية كادرها التعليمي والإداري الكفؤ، تتلقى الجامعة الدعم العربي من برنامج الخليج العربي للتنمية AGFUND مما يسمح للجامعة بالاستمرار بدعم طلابها ومنسوبيها من الهيئتين الاكاديمية و الإدارية.

المصدر: بريد الموقع