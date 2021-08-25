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August 25 2021 - 01:16

روسيا تنتقد الولايات المتحدة في مجلس الأمن بسبب سرقة النفط السوري

منذ 48 mins 25 August، 2021
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
أخبار دولية - روسيا

وجه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، انتقادات للولايات المتحدة بسبب ما وصفه بسرقة النفط السوري، مشيرا إلى أن محاولات الطرف الأمريكي لتبرير تصرفاته تبدو محرجة.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن سوريا “تمر بأوضاع اقتصادية صعبة تتفاقم بسبب العقوبات والسرقة المستمرة للنفط السوري، الذي يتم نقلها بشكل علني والتفافا على دمشق من المناطق الغنية بالنفط والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة شمال شرق سوريا”.

وأشار نيبينزيا في هذا السياق إلى “محاولات محرجة من العسكريين الأمريكيين لتبرير احتلال الولايات المتحدة مناطق في شمال شرق وجنوب شرق سوريا على أعين الرأي العام بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ودعا المندوب الروسي الولايات المتحدة إلى “عدم البحث عن تبريرات في الأماكن التي لا توجد ولا يمكن أن توجد فيها” والتركيز بدل ذلك على تطبيق القرار.

وشدد في هذا السياق على أن الوثيقة المذكورة “تؤكد مبدأ احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها”.

المصدر: وكالات

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