روسيا: سفارتنا في كابل تعمل كالمعتاد

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الثلاثاء أن السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل تعمل كالمعتاد.

وقال بيسكوف ردا على سؤال إن كانت الرئاسة الروسية تتابع سير إجلاء مواطنين روس من أفغانستان “هناك سفارتنا التي تعمل كالمعتاد وثمة تفاهمات معينة حول تأمين دبلوماسيينا”، وتابع “قد تم مسبقا نقل أفراد عائلاتهم من غير الموظفين، أي النساء والأطفال”.

وأضاف بيسكوف أن “روسيا تتابع عن كثب تطور الأوضاع المتعلقة بإجلاء المواطنين الذين تعاونوا مع التحالف الغربي في أفغانستان، دون أن تكون طرفا مشاركا في هذه العملية”.

المصدر: روسيا اليوم