التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام سعدنايل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 15:38
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البراكس: هناك 4 بواخر تحمل نحو 80 ألف طن يُفترض بعد ساعة أن يتم بدء التسليم وبعدها تبدأ المحطات بالتعبئة للمواطنين
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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة
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الرئاسة التونسية: الرئيس سعيد أصدر أمرا يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر
مساعد وزير الدفاع الايراني: بدء صفحة جديدة من التعاون الإقليمي بين طهران وموسكو
واشنطن بوست: مدير المخابرات المركزية الأميركية التقى في كابل المسؤول في طالبان عبد الغني برادر
وكالة "بجواك نيوز": حركة "طالبان" عينت وزيرا جديدا للمالية في أفغانستان ورئيسا للمخابرات ووزير داخلية بالوكالة
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بكين ردا على هاريس: الولايات المتحدة تستغل القانون "لتعزيز هيمنتها"
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق عام سعدنايل
منذ 37 mins
24 August، 2021
سعدنايل
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