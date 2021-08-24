عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 24 آب 2021

العناوين

الأخبار:

– ميقاتي ذهب ولم يعد… الى بعبدا لا حكومة… ولا اعتذار.

– أفغانستان: «طالبان» تحصّن مكاسبها… وتتفاوض.

– تأليف الحكومة إلى ما بعد «قطوع» الباخرة.

– كارتيل الأدوية يقبض ولا يستورد!

البناء:

– هل أصبحت الحكومة خارج منطقة الضغط الأميركي فتوافرت فرص ولادتها؟ ؟

– لقاء مرتقب لعون وميقاتي لمناقشة أول مسودة حكومية… و5 نقاط للبحث.

– أيلول مرشح لانفراجات مع الفيول العراقي وسفن المقاومة والدعم المؤقت!

الديار:

– مجزرة الأسعار… هكذا يتمّ القضاء على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني

– الـ «Cost Replacement» يخلق تضخّماً مصطنعاً تتحمله الأجيال المستقبلية.

– التضخّم لا يعالج بتصحيح الأجور بل بالعمل على إستعادة الثبات النقدي

النهار:

– فوضى الطواببر… هل تشق طريق ميقاتي.

– طالبان لن تشكل حكومة قبل مغادرة آخر جندي أميركي.

– بوتين ناقش وعبدالله الثاني “تطبيع الوضع في سوريا”.

اللواء:

– قلق على التأليف.. وقرار أرعن يؤخر تجفيف «طوابير الذل»!

– قطاعات التعليم والإدارات تعلق الحضور.. والكهرباء مطالبة «بالتغذية العادلة»

– إسرائيل تعزز جدار غزة وتحذر المستوطنين من حدث أمني خطير

– بوتين وعبدالله الثاني: العلاقات والوضع في درعا

– طبيب لبناني رئيساً للأطباء في الولايات المتحدة.

الجمهورية:

– التأليف إيجابيات وهمية….. وشروط تعجيزية.

– السلطة تستسلم للسوق السوداء

– استجرار الكهرباء الي لبنان.. أو اجتذاب الأسد.

– النصائح الدولية في سلة المهملات ام العكس؟ .

– طالبان ترفض تمديد مهلة الانسحاب.

الاسرار

البناء

– استغرب مصدر إعلامي تغييب وسائل إعلام مناوئة لحزب الله لخبر استئناف إيران تزويد أفغانستان بالبنزين، متسائلاً عما إذا كان السبب هو ما يقوله الخبر عن أنّ إيران تملك فائضاً للتصدير، وأنها كانت تزوّد أفغانستان في ظلّ حكومة تابعة للأميركيين دون خطر العقوبات؟

– قال دبلوماسي أوروبي انّ العروض الإيرانية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان هي عروض جدية تتوقعها الشركات العالمية الكبرى بعد إنجاز العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات، وستكون معززة بقوة حزب الله، وعروضها التنافسية، لفرض حضور إيران على المتوسط رسمياً.

الجمهورية

– يستعد ّرئيس حزب سياسي للقيام بجولة خارجية تحمله الى عاصمتين على الأقل وينتظر التخفيف من تدابير الوباء.

– بلغ السباق أوجه في تقديم التنازلات من فرعين متخاصمين من حزب واحد يسعيان الى ودّ شخصية ديبلوماسية عربية في بيروت.

– يقول مرجع رسمي أن هناك اتجاهاً لإلباسه أي إخفاق وعرقلة لموضوع تشكيل الحكومة.

اللواء

– تحدثت مصادر نفطية عن كارتيلات نفطية، بعضها في السلطة، تتحكم بالتسعيرة واستيراد البواخر!

– أصبح لجماعات “السوق السوداء” ملاذات آمنة في بعض المناطق، التي يتعذر أمنياً الوصول إليها في العادة.

– يتوقع مطلعون متاعب للتحقيق في انفجار المرفأ ليس فقط مع السياسيين، بل مع غير المدنيين أيضاً!

نداء الوطن

– يتردد أن مرجعية نقدية وعدت رئيس الحكومة المكلف بتخفيض سعر الدولار حتى الـ12 ألف ليرة فور تأليف الحكومة.

– قرار التسعيرة الجديدة للمحروقات الذي أصدرته المديرية العامة للنفط وصدر عبر بيان في يوم عطلة الأحد وزِّع بواسطة الواتساب ولم يحمل أي توقيع رسمي وقد استند إلى قرار صادر عن اجتماع لا يحمل أي صفة دستورية.

– رفض مرجع حكومي البحث في امكانية ترشيح نجله للانتخابات النيابية، ويصرّ على خوضها بنفسه.

الأنباء

– يتحدث نائب بارز عن اتصالات جارية للحسم الإيجابي لملف أساسي عالق منذ مدة.

– رسالة علنية وجهها رئيس حزب إلى مرجع سابق للتلاقي حول مطلب محدد، لم تتمكن من تحقيق اي خرق في العلاقة المقطوعة بينهم

المصدر: صحف