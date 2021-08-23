طالبان تحذر من عواقب انتهاك واشنطن لاتفاق سحب قواتها من أفغانستان

أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان” سهيل شاهين الإثنين، أن الولايات المتحدة انتهكت الجدول الزمني لانسحاب جنودها من أفغانستان الذي كان مقررا في شهر أيار/مايو، محذرا من عواقب انتهاكها للاتفاق مرة أخرى إذا لم تسحب جنودها من البلاد بحلول 31 آب/أغسطس.

وقال المتحدث باسم الحركة لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال، حول العواقب المحتملة “إذا انتهكوا مرة أخرى الاتفاق سنعتبر أنهم مستمرون في احتلالهم، والجميع يعرف متى يكون هناك احتلال بالطبع سيكون لدينا رد فعل”.

وحول الرئاسة والحكم في أفغانستان، قال شاهين “في الوقت الحالي، نتشاور فيما بيننا للاختيار، لتشكيل حكومة أفغانية شاملة، لأن هناك فراغًا في السلطة، نريد ملء هذا الفراغ؛ لكن بالنسبة للمستقبل، سنقوم بالطبع بصياغة دستور جديد، في هذا الدستور الجديد، كل شيء سيكون واضحاً”.

وردا على سؤال “سبوتنيك” حول كيفية صياغة الدستور، قال المتحدث باسم الحركة “طبعا بالنسبة للدستور سنشكل لجنة لصياغة الدستور، وبعد صياغته تتم المصادقة عليه ويدخل حيز التنفيذ”؛ مشيرا إلى أنه، عندما تكون لدينا حكومة أفغانية شاملة، بالطبع سيكون لدينا أشخاص مختلفون لصياغة الدستور بمن فيهم خبراء قانونيون”.

وفي ما يتعلق بموعد صدور الدستور الجديد قال المتحدث باسم الحركة “لا يوجد جدول زمني محدد لذلك، أولاً نريد تشكيل حكومة أفغانية شاملة، ثم سنذهب لتشكيل لجنة في المستقبل لصياغة الدستور، لكن هذا شيء للمستقبل؛ موضحا، أنه سيتم الإعلان عن التشكيل الحكومي قريبًا، وليس هناك تاريخ محدد، وسيكون من السابق لأوانه قول الأشياء قبل الإعلان عنها، لكن سيتم الإعلان عن التشكيل قريبًا.

وحول العلاقات مع إيران وباكستان وروسيا من اجتماعات واتصالات، قال شاهين “لدينا علاقات مع دول الجوار بما في ذلك روسيا، ليس فقط الآن، ولكن منذ سنوات عديدة”.

تأتي تحذيرات “طاليان” بعد تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأحد حول احتمال بقاء الجنود الأميركيين في أفغانستان إلى ما بعد الـ 31 آب/أغسطس، مشيراً إلى “مناقشات جارية” في الجانب الأميركي بهذا الخصوص.

المصدر: سبوتنيك