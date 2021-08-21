بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في أفغانستان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الوضع في أفغانستان مع التأكيد على “أهمية تحقيق السلام في هذا البلد”.

وقال الكرملين في بيان له بعد اتصال هاتفي بين بوتين واردوغان السبت إنهما “أشارا إلى أهمية ضمان الاستقرار والسلام في البلاد والحفاظ على النظام والقانون”.

وأضاف البيان أنه “جرى التأكيد على أولوية مهام محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات”، وتابع “اتفق الرئيسان على تعزيز التنسيق الثنائي بشأن أفغانستان”، وقال “بحث الرئيسان كذلك مسائل التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة”.

المصدر: روسيا اليوم