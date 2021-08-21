كورونا في المانيا.. تسجيل 8092 إصابة جديدة

وصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المانيا إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وسط ارتفاع مطرد مدعوم من متغير “دلتا”.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المانيا السبت إنه “تم الإبلاغ عن 51.6 حالة جديدة لكل 100 ألف ساكن خلال الأيام السبعة الماضية، وهذه هي المرة الأولى منذ 25 مايو التي يتجاوز فيها معدل الإصابة 50 ، لكنه في ازدياد منذ أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 4.9 في أوائل شهر يوليو”.

وأضاف المركز أنه “تم الإبلاغ عن 8092 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا من 5644 في الأسبوع السابق، ويتم الكشف عن المزيد من الحالات مع انتهاء الإجازات الصيفية وعودة الأطفال إلى المدارس في بعض أجزاء المانيا”.

المصدر: روسيا اليوم