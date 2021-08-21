الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و862 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت انه تم تسجيل 3 وفيات و862 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الوزارة إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 73، سلفيت 15، نابلس 146، قلقيلية 20، جنين 29، طوباس 7، رام الله والبيرة 33، بيت لحم 6، أريحا والأغوار 1، الخليل 2، قطاع غزة 530”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 12، سلفيت 1، نابلس 25، قلقيلية 3، جنين 28، طوباس 5، رام الله والبيرة 10، بيت لحم 3، الخليل 2، قطاع غزة 55”.

ولفتت الوزارة الى انها “سجلت 3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، إحداها في سلفيت، واثنتان في قطاع غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم