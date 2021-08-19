بالفيديو | ملايين المسلمين يحيون ذكرى العاشر من محرم في كربلاء المقدسة

احيا ملايين المسلمين من العراق وخارجه في مدينة كربلاء المقدسة يوم العاشر من محرم. وخرج الملايين في مسيرات حاشدة جابت الشوارع، وسط أجواء من الحزن، على مصاب الإمام الحسين أهل بيته عليهم السلام.

ونظم العراقيون كما كل عام ركضة طويريج بمشاركة ملايين الزائرين باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع) وهم يرددون هتافات “لبيك يا حسين” فيما استمرت مراسيم شعائر زيارة العاشر من محرم في مدينة كربلاء، مع توافد جموع الزائرين.

وانطلقت الركضة من ستة أبواب كما بين الناطق باسم العتبة الحسينية عقيل الشريفي في وقت سابق، وهي القمة والرجاء والتل الزينبي إضافة لأبواب قاضي الحاجات والكرامة والسلام في العتبة الحسينية لضمان انسيابية إقامة تلك الشعيرة، واستيعاب أكبر عدد من الزائرين هذا العام.

المصدر: يونيوز