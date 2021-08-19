بالفيديو | إحياء حاشد لعاشوراء في كابل ومزار شريف بعد أيام من سيطرة طالبان

أحيا آلاف الأفغان ذكرى العاشر من محرم في العاصمة كابل بمسيرات حاشدة. وخرج آلاف المؤمنين إلى الشوارع بعد قراءة المصرع الحسيني، ورددوا هتافات تجديد العهد والولاء للإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام.

كما شهدت مدينة مزار شريف الافغانية إحياء حاشدا لذكرى عاشوراء، حيث توافد المسلمون إلى المجالس الحسينية وساروا في مسيرات عاشورائية. ورفع المشاركون الرايات الحسينية ورددوا شعارات من وحي المناسبة. وأكد أبناء المدينة تمسكهم بدرب الإمام الحسين (ع) والقيم التي تحملها كربلاء.

وتعتبر هذه من المرات القليلة الي يؤدي فيها الأفغان المراسم العاشورائية دون حوادث وتفجيرات، خصوصاً أنها جاءت بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد. وكان مسؤولون من طالبان قد شاركوا مع شيعة أهل البيت العزاء بمصاب الحسين عليه السلام، وحضروا المجالس الحسينية.

المصدر: يونيوز