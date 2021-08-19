11 أسيرا يواصلون معركة الإضراب عن الطعام في معتقلات العدو الاسرائيلي

أكّد نادي الأسير الفلسطيني ان “الأسيرين هشام إسماعيل أبو هواش (39 عامًا)، وعمر كامل الجعبري (32 عامًا)، قد شرعا بالإضراب المفتوح عن الطعام مؤخرًا رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، حيث يواصل أبو هواش إضرابه لليوم الثالث على التوالي، والأسير الجعبري لليوم الثاني على التوالي في زنازين سجن عوفر”.

وأوضح النادي الخميس ان “عدد الأسرى المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداريّ ارتفع إلى (11) أسيرا، أقدمهم الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، الذي يواصل إضرابه لليوم الـ(39) على التوالي، إضافة إلى الأسرى: مجاهد حامد من سلواد / رام الله، المضرب منذ (37) يومًا، وكايد الفسفوس من دورا/ الخليل منذ (36) يومًا، ورأفت الدراويش من دورا/ الخليل منذ (36) يومًا، ومقداد القواسمة من الخليل منذ (29) يومًا، ويوسف العامر من مخيم جنين منذ (22) يومًا، وأحمد حمامره من بيت لحم منذ (20) يومًا، وأكرم الفسفوس من دورا/ الخليل منذ (15) يومًا، وعلاء الأعرج من طولكرم منذ (12) يوما”.

ولفت النادي إلى أن “إدارة سجون الاحتلال تواصل عرقلتها لزيارات الأسرى لا سيما المحتجزين في سجن عيادة الرملة، وهم: سالم زيدات، ومجاهد حامد، ورأفت الدراويش”، وتابع “إلى جانب استمرارها بإجراءاتها التنكيلية الممنهجة التي فرضتها عليهم، منها: العزل الإنفراديّ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتجريدهم من مقتنياتهم، في محاولة مستمرة لفرض مزيد من الضغوط عليهم لثنيهم عن الاستمرار في معركتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم