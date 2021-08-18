الصحة الايرانية: أكثر من 39 ألف إصابة و583 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 39 ألفا و 174 إصابة و 583 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد المصابين اكثر من 4 ملايين و556 الفا والمتوفين 99 الفا و 691 شخصا. وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي “منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 39 ألفا و 174 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد- 19″ وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 556 ألفا و 417 إصابة مؤكدة”.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 5 آلاف و 380 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. واضافت أن 7 آلاف و 490 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 814 ألفا و 127 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 583 حالة وفاة من المصابين بفيروس “كوفيد -19” خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 99 الفا و 691 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 16 مليونا و 49 الفا و 45 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 5 ملايين و 63 الفا و 519 شخصا الجرعة الثانية ، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 21 مليونا و 112 الفا و 564 جرعة. واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 27 مليونا و 485 ألفا و 96 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس. وأشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.

المصدر: فارس