زحمة سير خانقة على طريق نفق المطار تجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 17:20

زحمة سير خانقة على طريق نفق المطار تجاه خلدة

منذ 50 mins 18 August، 2021
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