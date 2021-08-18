سوريا: استشهاد امرأة وطفلها وإصابة 11 آخرين بقصف تركي في الحسكة

استشهدت امراة وطفلها وأصيب 11 آخرون جراء قصف مدفعي تركي على بلدة أبو راسين بريف الحسكة.

وأعلنت وكالة سانا “استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين بجروح جراء قصف تركي على بلدة أبو راسين ومحيطها وقصفها بعشرات القذائف المتنوعة بريف الحسكة الشمالي الغربي”.

ونقلت سانا عن مصادر أهلية قولها إن “قصفا صاروخيا مكثفا بأكثر من 50 قذيفة نفذته القوات التركية مساء الثلاثاء على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة، منها قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الغربي، تسبب باستشهاد امرأة ووقوع إصابات بين السكان وأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم”.

وأشارت إلى أن القصف تسبب “بتهجير عدد من الأسر من قراها وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين على نطاق واسع”.

المصدر: سانا