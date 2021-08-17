العدو الاسرائيلي يعزل 36 أسيرا بالانفرادي في معتقل مجدو الصهيوني

نكلت قوات القمع التابعة لإدارة سجون العدو الاسرائيلي أمس الاثنين بـ(36) أسيرا بعد عملية اقتحام واسعة نفذتها لقسم (7) في سجن “مجدو” الصهيوني واعتدت عليهم بالضرب المبرّح ورشتهم بالغاز ونقلتهم لاحقا إلى العزل الانفرادي.

وأوضح “نادي الأسير الفلسطيني” الثلاثاء أن “الجزء الأغلب جرى نقلهم إلى المعبار وزنازين سجن مجدو، فيما بقي عدد آخر لم يعرف حتى الآن الجهة التي تم نقلهم إليها”، وحمّل “إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة ومصير الأسرى، لا سيما في ظل عمليات التصعيد الممنهجة لعمليات الاقتحام والقمع”.

وأشار النادي الى أن “وتيرة الاقتحامات مؤخرا تتخذ مستوى العنف الذي مارسته قوات القمع بحقّ الأسرى منذ عام 2019، والتي تعتبر الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات، لا سيما بتعمد إدخال وحدات المتسادا المدججة بالسلاح إلى غرف الأسرى وتدمير وتخريب مقتنياتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم