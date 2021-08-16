البنتاغون: نعمل على وصول قواتنا في كابل لأكثر من 3000 بحلول الغد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2021 - 19:48

البنتاغون: نعمل على وصول قواتنا في كابل لأكثر من 3000 بحلول الغد

منذ 58 mins 16 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة