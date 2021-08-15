“طالبان” تدخل كابل

أعلنت حركة “طالبان” أن مسلحيها دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة الافغانية كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد.

وكانت الحركة قد اعلنت في قوت سابق الأحد ان عناصرها وصلوا إلى أطراف العاصمة الأفغانية كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر، وسط توقعات بإطلاق عملية لنقل السلطة في البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة. وأكدت “أنها حاصرت بالكامل العاصمة الأفغانية كابل”.

ونقلت وكالة “رويترز” الأحد عن مسؤول في “طالبان” قوله إن الحركة تسمح لمطار كابل بمواصلة عمله، مضيفا أن مستشفيات المدينة وإمدادات الطوارئ فيها لن تتوقف عن العمل أيضا.

وذكر المسؤول أن عناصر القوات الحكومية يستطيعون العودة إلى ديارهم، فيما يتعين على الأجانب المتواجدين في كابل إما مغادرة البلاد، إذا رغبوا في ذلك، أو تسجيل حضورهم في الأيام المقبلة لدى مسؤولين إداريين ستعينهم “طالبان”.

وشدد المسؤول على أن الحركة لم تسمح لمسلحيها في الوقت الحالي بإطلاق النار احتفالا بنجاح حملتها العسكرية في البلاد.

وتولى مجلس انتقالي جديد إدارة أفغانستان، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد على خلفية دخول مسلحي حركة “طالبان” إلى مشارف العاصمة كابل.

وقالت مصادر محلية إن “المجلس الجديد يضم الرئيس السابق حاكم كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله”، وذكرت أن “المجلس الجديد سيسلم السلطة إلى طالبان لاحقا”.

المصدر: روسيا اليوم