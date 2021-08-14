الناطق باسم مكتب طالبان السياسي في الدوحة: نرغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضي

قال قيادي بحركة طالبان الأفغانية إن الحركة ترغب في انتقال السلطة من إدارة الرئيس أشرف غني بشكل تفاوضي، مؤكدة أن حكومة غني بدأت في إدراك التغييرات على الأرض مع اتساع رقعة سيطرة طالبان على ولايات البلاد.

و قال سهيل شاهين الناطق باسم مكتب طالبان السياسي في الدوحة، خلال مقابلته مع قناة “آج” الباكستانية مساء اليوم، إن “قيادة الحركة ترغب في انتقال السلطة في كابول في أجواء آمنة وبالطرق التفاوضية”.

وأضاف أن الحركة “حاولت بكل طرق إقناع المسئولين في كابول قبول صيغة التفاهم السياسي لأجل انتقال السلطة في كابول بصورة آمنة وسلمية، لكن لم يبد هؤلاء أي تجاوب مع هذه الرغبة من جهة طالبان”، لافتا إلى أن “إدارة كابول بدأت تبدي الآن نوعا من المرونة بعد التغييرات التي طرأت على أراض الواقع في أفغانستان”.

المصدر: سبوتنيك