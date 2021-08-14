المحطات تفرج عن البنزين بعد تدخل القوى الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 21:04

المحطات تفرج عن البنزين بعد تدخل القوى الامنية

منذ 36 mins 14 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

المحطات تفرج عن البنزين بعد تدخل القوى الامنية

المصدر: قناة المنار

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