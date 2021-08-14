الصحة اللبنانية: تسجيل 1498 إصابة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 14 2021 - 19:34

الصحة اللبنانية: تسجيل 1498 إصابة بكورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة

منذ 27 mins 14 August، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة