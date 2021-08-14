رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رداً على تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: لو صحيح انا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 18:04

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رداً على تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: لو صحيح انا حاكم لبنان، ما كنت تركتَك من زمان

منذ 1 ساعة 14 August، 2021
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