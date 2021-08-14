الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة أحيانا، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة أحيانا، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات مساء.

الإثنين: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الساحلية، ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر ظهورالضباب على المرتفعات مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 25 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب في الفترة المسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 30°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام