الجيش اللبناني : للتبليغ عن اي محطة وقود عمدت الى تخزين مادتي البنزين والمازوت واقفلت ابوابها او اي جهة تقوم ببيع البنزين او المازوت في السوق السوداء عبر الاتصال على الرقم ١١٧ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 14:58

الجيش اللبناني : للتبليغ عن اي محطة وقود عمدت الى تخزين مادتي البنزين والمازوت واقفلت ابوابها او اي جهة تقوم ببيع البنزين او المازوت في السوق السوداء عبر الاتصال على الرقم ١١٧

منذ 17 mins 14 August، 2021
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