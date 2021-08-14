الرئيس عون: قراري الراسخ هو تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2021 - 13:28

الرئيس عون: قراري الراسخ هو تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل

منذ 52 mins 14 August، 2021
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