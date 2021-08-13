الشيخ قاسم: سلامة يتحمل مسؤولية كبيرة عما وصل إليه لبنان اليوم

اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان حاكم مصرف لبنان يتحمّل مسؤولية كبيرة وخطيرة في ما وصل إليه البلد ويجب أن يُحاسب، ولكن إذا ما لم يتحقق التدقيق الجنائي، كيف يُحاسب؟

وفي حديث لاذعة النور، اكد الشيخ قاسم ان على الحكومة أن ترشّد الدعم من أجل حصول تدرُّج ينسجم مع طاقات الناس وحاجاتهم، والحل الوحيد والحصري أن تتشكّل الحكومة اليوم قبل الغد.

وفي قضية انفجار المرفأ، اكد الشيخ قاسم ان “حزب الله ليس مستهدفاً في قضية تفجير المرفأ من خلال تحقيق المحقق مباشرة، إنما من خلال الضخ الإعلامي السياسي من قبل البعض في لبنان ومن خلال الأميركيين و”الإسرائيليين”، والنيترات ليس في محل استخدامنا”.

وفي الشأن الاجتماعي اكد نائب الامين العام لحزب الله ان الحزب يعمل لتوفير بنزين ومازوت إيراني، وهذا يتطلب بعض الوقت، مشيراً الى ان الثمار ستظهر في الوقت المناسب حين تتوفّر كل المقوّمات.

من جهة ثانية وخلال احياء الليلة الرابعة من ليالي عاشوراء في الاوزاعي، دعا الشيخ قاسم للمقارنة بين حادثة شويّا الفردية وحضور الفعاليات الاساسية والعلمائية في المنطقة لتهنئة المقاومين بالعملية.

المصدر: قناة المنار