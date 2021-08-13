رويترز نقلا عن مسؤول أفغاني: طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 11:42

رويترز نقلا عن مسؤول أفغاني: طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات

منذ 2 ساعة 13 August، 2021
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