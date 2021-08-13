رويترز نقلا عن مسؤول أفغاني: طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 11:42
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إرجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة القرار الاتهامي بانفجار مرفأ بيروت الى موعد يحدد لاحقاً بسبب عدم توفر النصاب
الإعلان عن موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة على طلب وزارة الطاقة على اتفاق بيع مادة زيت الوقود مع العراق
رئيس الجمهورية ميشال عون: قرار رفع الدعم له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة
الرئيس عون يطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التنسيق مع السلطة الاجرائية في أي قرار يتخذه
الرئيس حسان دياب: قرار حاكم مصرف لبنان مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب ومخالف لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم
كتلة الوفاء للمقاومة: الاجراء الذي اعتمده حاكم مصرف لبنان مرفوض لأنه خارج سياق أي خطة انقاذية
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين كل اجراء نقدي او مالي او اقتصادي يفاقم الضغط المعيشي على اللبنانيين
كتلة الوفاء للمقاومة: نجدد مناشدة جميع المعنيين اللبنانيين ايلاء تشكيل الحكومة الاولوية وذلك من اجل وقف التدهور
الديمقراطي اللبناني: للتراجع عن قرار المصرف المركزي المتهور وإقرار البطاقة التمويلية
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا مهرب من رفع الدعم ويجب الاسراع بإصدار البطاقة التمويلية
النائب علي حسن خليل: بعض شركات المحروقات يمتلكها شركاء سلطة وعلى الناس أن تعرف أنهم جزء من الاحتكار
خليل: للإسراع فوراً بإدخال البطاقة التمويلية موضع التنفيذ ورفع قيمتها وفق الأسعار الرائجة ولم يعد مسموحاً تضييع الوقت
المديرية العامة للنفط: جدول الأسعار الذي صدر يوم الأربعاء هو السائد والملزم للمنشآت والشركات والمحطات
القاضي علي إبراهيم يكلف القوى الأمنية بتسيير دوريات على محطات المحروقات للتأكد من بيع مخزونها من مادتي المازوت والبنزين
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي يغادر قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح
مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض: لبنان دخل المستوى الرابع من التفشي المجتمعي لكورونا والوضع سيزداد سوءاً
وزارة الأوقاف في الخليل: إغلاق جميع المساجد غداً من أجل التوجه للصلاة في الحرم الابراهيمي لوقف التهويد الممنهج بحقه
أ ف ب: الحكومة الأفغانية تعرض على حركة طالبان تقاسم السلطة مقابل وقف العنف
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مدير عام مستشفى بهمن للمنار: المازوت المتوفر في المستشفى يكفينا لمدة 24 ساعة فقط بعدما وصل مخزون الاحتياط لدينا للصفر
نقيب الأفران في الشمال يعلن إقفال المطاحن أبوابها وامتناعها عن تسليم الأفران الطحين بسبب نفاد مادة المازوت
الإمام السيد علي الخامنئي: تفشي فيروس كورونا هو القضية الأولى والعاجلة في البلاد
الإمام الخامنئي يوجه جملة من التوصيات المهمة للمسؤولين والمواطنين ويشدد على الأداء الحاسم في التصدي لكورونا
الإمام الخامنئي: يجب توفير اللقاحات ببذل الجهود المضاعفة وبأي شكل متاح ووضعه بمتناول الجميع
الإمام الخامنئي: هناك حاجة لمجالس عزاء سيد الشهداء ولكن يجب عند إقامتها مراعاة الإجراءات الوقائية بمنتهى الدقة والصلابة
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يقدم تشكيلة حكومته المقترحة للبرلمان ويعين مسعود ميركاظمي مساعداً لرئيس الجمهورية
الجزائر تعلن الحداد الرسمي 3 أيام بعد ارتفاع ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت شرقي البلاد إلى أكثر من 69 شخصا
المغرب والكيان الصهيوني يوقعان اتفاقات لاستحداث آلية تشاور سياسي وللتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والخدمات الجوية
الإعلام الإماراتي: السيطرة على حريق اندلع في معمل للبلاستيك قرب موانئ جبل علي
أفغانستان: إقالة رئيس هيئة الأركان في الجيش وتعيين قائد القوات الخاصة بدلاً منه
حركة طالبان تستولي على مدينة فايزاباد شمال أفغانستان وهي تاسع عاصمة ولاية تسيطر عليها في أقل من أسبوع
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حركة "طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية نمروز في جنوب افغانستان وولاية جوزجان شمال البلاد
إحياء لأسبوع الصدقة جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم على الارقام 01555717 _76641631 او على حسابها 14_814 في فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رويترز نقلا عن مسؤول أفغاني: طالبان تسيطر على معظم أنحاء مدينة هرات
منذ 2 ساعة
13 August، 2021
افغانستان
حركة طالبان
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