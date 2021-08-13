بريطانيا ترسل قوات إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 06:48

بريطانيا ترسل قوات إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياها

منذ 22 mins 13 August، 2021
بريطانيا
أخبار دولية - بريطانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن بلاده سترسل مئات العسكريين إلى أفغانستان لمساعدة الرعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة أفغانستان في ظل تدهور الوضع الأمني هناك.

وقال والاس: “فوضت بنشر عسكريين إضافيين لدعم الوجود الدبلوماسي في كابول ومساعدة المواطنين البريطانيين على مغادرة البلاد وتقديم الدعم في نقل الموظفين الأفغان السابقين الذين خاطروا بحياتهم بالخدمة إلى جانبنا”.

وأضاف: “هذه عملية طويلة مقررة وكان من المهم في ظل الوضع الحالي على الأرض في أفغانستان اتخاذ قرار بالانتقال إلى تلك المرحلة”.

المصدر: وكالة رويترز

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