القيادي في حماس محمد المدهون: معركة تموز ثبتت في الوعي أننا قادرون على الانتصار على هذا المحتل

شدد القيادي في حركة حماس محمد المدهون على أن معركة تموز هي أحد المعارك المهمة في تاريخ النضال مع الاحتلال، وهي جزء من مراكمة حالة الوعي “بأننا قادرون على الانتصار على هذا المحتل”.

وأكد المدهون أن هناك جبهتين قويتين مفتوحتان على الاحتلال الإسرائيلي، من غزة والجنوب اللبناني، “والاحتلال في كل مرة يحسب حساب هاتين الجبهتين بشكل متواز”. واعتبر المدهون ان معركة تموز ومن قبلها تحرير الجنوب البناني في أيار/مايو ثبت حتمية زوال الاحتلال “وأنه كما احتل فلسطين أيضا هو لن يستطيع البقاء في فلسطين”.

المصدر: يونيوز