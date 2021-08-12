القيادي في حماس محمد المدهون: معركة تموز ثبتت في الوعي أننا قادرون على الانتصار على هذا المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2021 - 22:08

القيادي في حماس محمد المدهون: معركة تموز ثبتت في الوعي أننا قادرون على الانتصار على هذا المحتل

منذ 17 mins 12 August، 2021
القيادي في حماس محمد المدهون
عربي وإقليمي - فلسطين

شدد القيادي في حركة حماس محمد المدهون على أن معركة تموز هي أحد المعارك المهمة في تاريخ النضال مع الاحتلال، وهي جزء من مراكمة حالة الوعي “بأننا قادرون على الانتصار على هذا المحتل”.

وأكد المدهون أن هناك جبهتين قويتين مفتوحتان على الاحتلال الإسرائيلي، من غزة والجنوب اللبناني، “والاحتلال في كل مرة يحسب حساب هاتين الجبهتين بشكل متواز”. واعتبر المدهون ان معركة تموز ومن قبلها تحرير الجنوب البناني في أيار/مايو ثبت حتمية زوال الاحتلال “وأنه كما احتل فلسطين أيضا هو لن يستطيع البقاء في فلسطين”.

المصدر: يونيوز

التعليقات

ذات صلة