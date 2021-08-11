عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 11 آب 2021

العناوين
الأخبار:
– انفجار المرفأ: التحقيق يُسقط فرضية الاعتداء ويرسم خريطة وصول النيترات.
– البطاقة التمويلية: 15 دولاراً للفرد.
– فقدان المازوت يطفئ لبنان
– رفع الحصانات أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء: الحريري يتراجع عن عريضة الاتهام؟.
البناء:
– التشاؤم في المسار الحكومي يقارب اليأس… والضيق في حياة الناس يقارب الإنفجار
– الدعوة لقمة بغداد بمشاركة تركيا والسعودية وإيران وسورية نهاية آب تتصدر المشهد الإقليمي ماكرون مشاركا ً ويدعو لبنان لحجز مقعد…وحكومة سورية جديدة لترجمة خطاب الأسد
الديار:
– مشهد الفوضى يتوسّع ويصل إلى داخل منازل اللبنانيين…
– التدقيق الجنائي عقدة إضافية في التأليف.
النهار:
– الكهرباء والمحروقات والدواء كوارث تنذر بالانفجار.
– من بكركي إلى الأشرفية.. الموقف وطني.
– البنتاغون قادرون عسكرياً على إيران ونتفوق عليها.
اللواء:
– مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع الإنهيار!
– خلافات التأليف تتوسع.. والجلسة النيابية غداً بين ضغوطات باسيل والشارع.
– البنتاغون الهجوم على “ميرسر ستريت” انطلق من اليمن بـ درون إيرانية.
– الولايات الأفغانية تتهاوى أمام تقدم طالبان… وتحرك أميركي لوقف الهجوم.
الجمهورية:
– ميقاتي لـ “الجمهورية” : لن أشكل حكومة خلافات.
– الى العصر الحجري در
– مسؤولية الرئيس وتعليق الدستور
-هذا ما طلبه عون من ميقاتي
– طعام وحلاقة مجاناً في الداخلية!
الاسرار
البناء
– قال مصدر مالي انّ المبالغ التي تمّ تحقيقها كأرباح صافية لحساب كبار التجار ومن يقاسمهم من النافذين منذ بدء سياسة الدعم يزيد عن خمسة مليارات دولار، وهذا سبب كاف لعدم البحث برفع الدعم المفتوح لحساب تنظيم يضمن حصره بالمستحقين.
– تقول مصادر فرنسية انّ الاتصال الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشكل نقطة بداية للعودة الى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، وقد تمّ بالتشاور مع سائر الحلفاء وفي مقدّمتهم الرئيس الأميركي…
النهار
– سجلت استقالة منسق منطقة في تيار سياسي احتجاجاً على تجاوزه في الدعوة الى لقاء حزبي موسع من احد الناشطين الساعين للترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة.
– تكاثرت في الآونة الأخيرة مستودعات تخزين سلع أساسية بدعم من بعض القوى السياسية والحزبية، تحسّباً لانقطاعها أو رفع الدعم عنها.
– تنشط في السوق السوداء للبنزين والمازوت حركة لافتة لعناصر في اجهزة امنية يتولون توفير المادتين باسعار مرتفعة وبسرعة قياسية.
نداء الوطن
– اعتبرت أوساط في “التيار الوطني الحر” ان اسناد حقيبة الطاقة للثنائي الشيعي يستوجب تطبيق المداورة في حقيبة المالية، كما ان احتفاظ الثنائي بحقيبة المالية يرتب استثناء الطاقة من المداورة.
– تبين أن الوسيط الفرنسي المكلف بمتابعة الشأن اللبناني يضطر الى ابلاغ مضمون مواقفه لمختلف الاطراف المعنية لتجنب تحريف مواقفه بصورة مقصودة أو غير مقصودة.
– خلصت المشاورات المتعلقة برفع الدعم إلى ضرورة تحديد سعر صرف خاص لاستيراد المحروقات لا يقل عن اربعة عشر ألف ليرة للدولار الواحد، بالإضافة إلى مواقفة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة لاستدانة الدولة من مصرف لبنان ما يكفي لاستيراد المحروقات على هذا السعر لغاية نهاية العام.
الجمهورية
– تجاهلت مجموعة سياسية التحذير التي تبلّغته بأن اجراءاتها ستؤدي إلى تجميد عملية كبرى تجري حالياً وتعوق أهدافها.
– لم يعد الخلاف القائم ضمن أحد الأسلاك مكتوماً وبات على كل شفة ولسان.
– تستمر الاتصالات بين رئيس حزب ومسؤول كبير لمتابعة أي إلتباس لاحتواء تداعيات حادث كبير بدأت تترجم بمضايقات في بعض المناطق.
اللواء
– استبعد دبلوماسي لبناني أن يكون للاتصال الفرنسي – الإيراني أي تأثير إيجابي على مساعي تأليف الحكومة..
– نأى فريق سياسي بنفسه عن نقاشات التأليف، في إشارة تحمل في طياتها اعتراضاً سلبياً على الآليات والمطالبات.
– ابتكر لصوص المحروقات طرائق جديدة، في سرقة البنزين والمازوت عبر آلياتهم، بوسائل غريبة وعجيبة!
الأنباء
– عدم حصول لقاء مرتقب بين مرجعيتين بات يحمل الكثير من الدلالات غير الايجابية.
– اجتماع رسمي بحث في خطوة طال انتظارها من دون الكشف عن الالية التي سيتم اعتمادها ومتى.
المصدر: صحف