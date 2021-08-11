عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 11 آب 2021

العناوين

الأخبار:

– انفجار المرفأ: التحقيق يُسقط فرضية الاعتداء ويرسم خريطة وصول النيترات.

– البطاقة التمويلية: 15 دولاراً للفرد.

– فقدان المازوت يطفئ لبنان

– رفع الحصانات أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء: الحريري يتراجع عن عريضة الاتهام؟.

البناء:

– التشاؤم في المسار الحكومي يقارب اليأس… والضيق في حياة الناس يقارب الإنفجار

– الدعوة لقمة بغداد بمشاركة تركيا والسعودية وإيران وسورية نهاية آب تتصدر المشهد الإقليمي ماكرون مشاركا ً ويدعو لبنان لحجز مقعد…وحكومة سورية جديدة لترجمة خطاب الأسد

الديار:

– مشهد الفوضى يتوسّع ويصل إلى داخل منازل اللبنانيين…

– التدقيق الجنائي عقدة إضافية في التأليف.

النهار:

– الكهرباء والمحروقات والدواء كوارث تنذر بالانفجار.

– من بكركي إلى الأشرفية.. الموقف وطني.

– البنتاغون قادرون عسكرياً على إيران ونتفوق عليها.

اللواء:

– مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع الإنهيار!

– خلافات التأليف تتوسع.. والجلسة النيابية غداً بين ضغوطات باسيل والشارع.

– البنتاغون الهجوم على “ميرسر ستريت” انطلق من اليمن بـ درون إيرانية.

– الولايات الأفغانية تتهاوى أمام تقدم طالبان… وتحرك أميركي لوقف الهجوم.

الجمهورية:

– ميقاتي لـ “الجمهورية” : لن أشكل حكومة خلافات.

– الى العصر الحجري در

– مسؤولية الرئيس وتعليق الدستور

-هذا ما طلبه عون من ميقاتي

– طعام وحلاقة مجاناً في الداخلية!

الاسرار

البناء‎

– قال مصدر مالي انّ المبالغ التي تمّ تحقيقها كأرباح صافية لحساب كبار التجار ومن يقاسمهم من النافذين منذ بدء ‏سياسة الدعم يزيد عن خمسة مليارات دولار، وهذا سبب كاف لعدم البحث برفع الدعم المفتوح لحساب تنظيم ‏يضمن حصره بالمستحقين‎.‎

– تقول مصادر فرنسية انّ الاتصال الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشكل ‏نقطة بداية للعودة الى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، وقد تمّ بالتشاور مع سائر الحلفاء وفي مقدّمتهم ‏الرئيس الأميركي‎…‎

النهار

– سجلت استقالة منسق منطقة في تيار سياسي احتجاجاً على تجاوزه في الدعوة الى لقاء حزبي موسع من احد ‏الناشطين الساعين للترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة‎.‎

– تكاثرت في الآونة الأخيرة مستودعات تخزين سلع أساسية بدعم من بعض القوى السياسية والحزبية، تحسّباً ‏لانقطاعها أو رفع الدعم عنها‎.‎

– تنشط في السوق السوداء للبنزين والمازوت حركة لافتة لعناصر في اجهزة امنية يتولون توفير المادتين باسعار ‏مرتفعة وبسرعة قياسية‎.‎

نداء الوطن‎

– ‎اعتبرت أوساط في “التيار الوطني الحر” ان اسناد حقيبة الطاقة للثنائي الشيعي يستوجب تطبيق المداورة في ‏حقيبة المالية، كما ان احتفاظ الثنائي بحقيبة المالية يرتب استثناء الطاقة من المداورة‎. ‎

– ‎تبين أن الوسيط الفرنسي المكلف بمتابعة الشأن اللبناني يضطر الى ابلاغ مضمون مواقفه لمختلف الاطراف ‏المعنية لتجنب تحريف مواقفه بصورة مقصودة أو غير مقصودة‎. ‎

– ‎خلصت المشاورات المتعلقة برفع الدعم إلى ضرورة تحديد سعر صرف خاص لاستيراد المحروقات لا يقل عن ‏اربعة عشر ألف ليرة للدولار الواحد، بالإضافة إلى مواقفة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة لاستدانة ‏الدولة من مصرف لبنان ما يكفي لاستيراد المحروقات على هذا السعر لغاية نهاية العام‎.‎

الجمهورية‎

– ‎تجاهلت مجموعة سياسية التحذير التي تبلّغته بأن اجراءاتها ستؤدي إلى تجميد عملية كبرى تجري حالياً وتعوق ‏أهدافها‎. ‎

– ‎لم يعد الخلاف القائم ضمن أحد الأسلاك مكتوماً وبات على كل شفة ولسان‎. ‎

– ‎تستمر الاتصالات بين رئيس حزب ومسؤول كبير لمتابعة أي إلتباس لاحتواء تداعيات حادث كبير بدأت تترجم ‏بمضايقات في بعض المناطق‎. ‎

اللواء‎

– استبعد دبلوماسي لبناني أن يكون للاتصال الفرنسي – الإيراني أي تأثير إيجابي على مساعي تأليف الحكومة‎..‎

– نأى فريق سياسي بنفسه عن نقاشات التأليف، في إشارة تحمل في طياتها اعتراضاً سلبياً على الآليات والمطالبات‎.‎

– ابتكر لصوص المحروقات طرائق جديدة، في سرقة البنزين والمازوت عبر آلياتهم، بوسائل غريبة وعجيبة‎!‎

الأنباء

– عدم حصول لقاء مرتقب بين مرجعيتين بات يحمل الكثير من الدلالات غير الايجابية‎.‎

– اجتماع رسمي بحث في خطوة طال انتظارها من دون الكشف عن الالية التي سيتم اعتمادها ومتى‎.‎

المصدر: صحف