عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 11 آب 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 11 2021 - 08:00

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 11 آب 2021

منذ 12 mins 11 August، 2021
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

 

العناوين
الأخبار:

– انفجار المرفأ: التحقيق يُسقط فرضية الاعتداء ويرسم خريطة وصول النيترات.
– البطاقة التمويلية: 15 دولاراً للفرد.
– فقدان المازوت يطفئ لبنان
– رفع الحصانات أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء: الحريري يتراجع عن عريضة الاتهام؟.
البناء:

– التشاؤم في المسار الحكومي يقارب اليأس… والضيق في حياة الناس يقارب الإنفجار
– الدعوة لقمة بغداد بمشاركة تركيا والسعودية وإيران وسورية نهاية آب تتصدر المشهد الإقليمي ماكرون مشاركا ً ويدعو لبنان لحجز مقعد…وحكومة سورية جديدة لترجمة خطاب الأسد
الديار:

– مشهد الفوضى يتوسّع ويصل إلى داخل منازل اللبنانيين…
– التدقيق الجنائي عقدة إضافية في التأليف.
النهار:

– الكهرباء والمحروقات والدواء كوارث تنذر بالانفجار.
– من بكركي إلى الأشرفية.. الموقف وطني.
– البنتاغون قادرون عسكرياً على إيران ونتفوق عليها.

اللواء:

– مافيا تدمير البلد وأيتام العهد القوي يتوطآن على تسريع الإنهيار!
– خلافات التأليف تتوسع.. والجلسة النيابية غداً بين ضغوطات باسيل والشارع.
– البنتاغون الهجوم على “ميرسر ستريت” انطلق من اليمن بـ درون إيرانية.
– الولايات الأفغانية تتهاوى أمام تقدم طالبان… وتحرك أميركي لوقف الهجوم.
الجمهورية:

– ميقاتي لـ “الجمهورية” : لن أشكل حكومة خلافات.
– الى العصر الحجري در
– مسؤولية الرئيس وتعليق الدستور
-هذا ما طلبه عون من ميقاتي
– طعام وحلاقة مجاناً في الداخلية!
الاسرار

البناء‎
– قال مصدر مالي انّ المبالغ التي تمّ تحقيقها كأرباح صافية لحساب كبار التجار ومن يقاسمهم من النافذين منذ بدء ‏سياسة الدعم يزيد عن خمسة مليارات دولار، وهذا سبب كاف لعدم البحث برفع الدعم المفتوح لحساب تنظيم ‏يضمن حصره بالمستحقين‎.‎
– تقول مصادر فرنسية انّ الاتصال الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشكل ‏نقطة بداية للعودة الى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، وقد تمّ بالتشاور مع سائر الحلفاء وفي مقدّمتهم ‏الرئيس الأميركي‎…‎
النهار

– سجلت استقالة منسق منطقة في تيار سياسي احتجاجاً على تجاوزه في الدعوة الى لقاء حزبي موسع من احد ‏الناشطين الساعين للترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة‎.‎
– تكاثرت في الآونة الأخيرة مستودعات تخزين سلع أساسية بدعم من بعض القوى السياسية والحزبية، تحسّباً ‏لانقطاعها أو رفع الدعم عنها‎.‎
– تنشط في السوق السوداء للبنزين والمازوت حركة لافتة لعناصر في اجهزة امنية يتولون توفير المادتين باسعار ‏مرتفعة وبسرعة قياسية‎.‎
نداء الوطن‎
– ‎اعتبرت أوساط في “التيار الوطني الحر” ان اسناد حقيبة الطاقة للثنائي الشيعي يستوجب تطبيق المداورة في ‏حقيبة المالية، كما ان احتفاظ الثنائي بحقيبة المالية يرتب استثناء الطاقة من المداورة‎. ‎
– ‎تبين أن الوسيط الفرنسي المكلف بمتابعة الشأن اللبناني يضطر الى ابلاغ مضمون مواقفه لمختلف الاطراف ‏المعنية لتجنب تحريف مواقفه بصورة مقصودة أو غير مقصودة‎. ‎
– ‎خلصت المشاورات المتعلقة برفع الدعم إلى ضرورة تحديد سعر صرف خاص لاستيراد المحروقات لا يقل عن ‏اربعة عشر ألف ليرة للدولار الواحد، بالإضافة إلى مواقفة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة لاستدانة ‏الدولة من مصرف لبنان ما يكفي لاستيراد المحروقات على هذا السعر لغاية نهاية العام‎.‎
الجمهورية‎
– ‎تجاهلت مجموعة سياسية التحذير التي تبلّغته بأن اجراءاتها ستؤدي إلى تجميد عملية كبرى تجري حالياً وتعوق ‏أهدافها‎. ‎
– ‎لم يعد الخلاف القائم ضمن أحد الأسلاك مكتوماً وبات على كل شفة ولسان‎. ‎
– ‎تستمر الاتصالات بين رئيس حزب ومسؤول كبير لمتابعة أي إلتباس لاحتواء تداعيات حادث كبير بدأت تترجم ‏بمضايقات في بعض المناطق‎. ‎
اللواء‎
– استبعد دبلوماسي لبناني أن يكون للاتصال الفرنسي – الإيراني أي تأثير إيجابي على مساعي تأليف الحكومة‎..‎
– نأى فريق سياسي بنفسه عن نقاشات التأليف، في إشارة تحمل في طياتها اعتراضاً سلبياً على الآليات والمطالبات‎.‎
– ابتكر لصوص المحروقات طرائق جديدة، في سرقة البنزين والمازوت عبر آلياتهم، بوسائل غريبة وعجيبة‎!‎
الأنباء
– عدم حصول لقاء مرتقب بين مرجعيتين بات يحمل الكثير من الدلالات غير الايجابية‎.‎
– اجتماع رسمي بحث في خطوة طال انتظارها من دون الكشف عن الالية التي سيتم اعتمادها ومتى‎.‎

المصدر: صحف

التعليقات

ذات صلة