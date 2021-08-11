وقفات احتجاجية تنديداً بالإساءة لنساء اليمن

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة بمديريات مدينة صعدة وخولان والصفراء، وقفات احتجاجية تنديداً بالإساءة لحرائر اليمن.

وأكدت الحرائر في الوقفات، أن المرأة اليمانية شامخة شموخ الجبال، ولن يثنيها إساءة أدوات الكيان الصهيوني في السعودية، لافتات إلى أن صمود وثبات نساء اليمن منذ أكثر من ست سنوات إلى جانب أخيها الرجل ودعمها للجيش واللجان الشعبية بقوافل العطاء، أذهل العالم.

وأكد بيان صادر عن الوقفات رفض المرأة اليمنية للتطاول السافر عليها من قبل أدوات أمريكا والعدو الإسرائيلي، مشيراً إلى أن نساء اليمن كان لهن الدور الفاعل في وجه تحالف العدوان بإيمانهن وصبرهن وثباتهن واستمرار دعمهن للمرابطين في الجبهات بقوافل الدعم.

المصدر: المسيرة نت