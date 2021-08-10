الجيش اللبناني : توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتبارا من 7/ 8/ 2021 ولغاية 9/ 8/ 2021 سبعة عشر مواطنا وثلاثة سوريين، وأحبطت تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قدِّرت بقرابة 46800 ليتر من مادة البنزين، و2900 ليتر من مادة المازوت، إضافة إلى كمية من الطحين والدخان جميعها محملة في ثماني سيارات وثلاث آليات نوع بيك أب وثلاث آليات نوع فان وصهريجين ودراجة نارية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام